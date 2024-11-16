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Киевская область получит дополнительно более 390 млн грн на жилье для ветеранов

13:15, 16 ноября 2024
Дополнительные средства на жилье для ветеранов поступят из госбюджета.
Киевская область получит дополнительно более 390 млн грн на жилье для ветеранов
Фото: facebook.com/RuslanKravchenkoKyiv
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Глава Киевской ОВА Руслан Кравченко сообщил, что Киевская область получит из госбюджета дополнительно 390,8 млн. грн. для обеспечения жильем 169 семей ветеранов. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«В этом году за счет субвенции из государственного бюджета наш регион уже получил 700 млн. грн. для приобретения жилья для 300 ветеранов и членов семей погибших. Дополнительный ресурс поможет обеспечить жильем еще больше наших Защитников», – сказал он.

По его словам, в целом по Украине до конца года из госбюджета будет направлено более 4,1 млрд грн для закрытия потребности в обеспечении жильем для 1836 семей ветеранов среди ВПЛ и лиц с инвалидностью в результате войны 1, 2 групп и семей павших.

Ранее Донецкий областной ТЦК и СП разъяснил вопросы льгот на коммунальные услуги и отопление домов для ветеранов войны и участников боевых действий.

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Киев дом

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