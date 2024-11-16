Київщина отримає додатково понад 390 млн грн на житло для ветеранів

Додаткові кошти на житло для ветеранів надійдуть з держбюджету.

Фото: facebook.com/RuslanKravchenkoKyiv

Голова Київської ОВА Руслан Кравченко повідомив, що Київська область отримає з держбюджету додатково 390,8 млн. грн. для забезпечення житлом 169 родин ветеранів. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Цьогоріч за рахунок субвенції з державного бюджету наш регіон вже отримав 700 млн. грн. на придбання житла для 300 ветеранів та членів сімей загиблих. Додатковий ресурс допоможе забезпечити оселями ще більше наших Захисників», - сказав він.

За його словами, загалом по Україні до кінця року з держбюджету буде спрямовано понад 4,1 млрд грн для закриття потреби в забезпеченні житлом для 1836 родин ветеранів з-поміж ВПО та осіб з інвалідністю внаслідок війни 1, 2 груп та родин полеглих.

Раніше Донецький обласний ТЦК та СП роз’яснив питання пільг на комунальні послуги та опалення будинків для ветеранів війни та учасників бойових дій.

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