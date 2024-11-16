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Суд вчетверте за рік покарав військового, який не виконував обмежувальні приписи стосовно своєї матері

14:09, 16 листопада 2024
48-річний обвинувачений приходив до квартири своєї матері та з’ясовував стосунки з нею.
Суд вчетверте за рік покарав військового, який не виконував обмежувальні приписи стосовно своєї матері
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Хмельницький міськрайонний суд уже вчетверте впродовж поточного року судив військовослужбовця за невиконання обмежувального припису згідно зі ст. 390-1 КК України. Попри встановлені судом заходи тимчасового обмеження, чоловік приходив до квартири своєї матері, з’ясовував стосунки з нею, не реагував на зауваження. Про це повідомляє пресслужба суду. 

Як йдеться в матеріалах справи, 48-річний обвинувачений має негативну характеристику, перебуває на обліку у лікаря нарколога. Все ж він повністю визнав свою вину, щиро розкаявся та активно сприяв розкриттю злочину, що є пом’якшувальною обставиною.

Вироком від 11 листопада 2024 року суд визнав обвинуваченого винним у вчиненні кримінального правопорушення за інкримінованою статтею Кримінального кодексу та призначив йому покарання у виді одного року обмеження волі. До цього строку приєднано невідбуту частину покарання за попереднім вироком суду, тож чоловік змушений буде просидіти у в’язниці один рік і шість місяців.

Попередньо, Хмельницький міськрайонний суд, засуджуючи за ст. 390-1 КК України, вироком від 3 травня цього року застосував до хмельничанина покарання у вигляді одного року пробаційного нагляду, вироком від 5 липня – рік і два місяці обмеження волі, вироком від 6 вересня – рік і три місяці обмеження волі.

На вирок може бути подана апеляційна скарга.

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