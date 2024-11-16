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ЄС потрібно готуватися до підвищення мит з боку США, — колишні чиновники адміністрації Трампа

12:56, 16 листопада 2024
Колишні чиновники адміністрації Дональда Трампа вважають, що європейським лідерам не слід розраховувати, що погрози Трампа запровадити мито — «просто блеф».
ЄС потрібно готуватися до підвищення мит з боку США, — колишні чиновники адміністрації Трампа
Фото: gettyimages
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Колишні чиновники адміністрації Дональда Трампа попередили Європейський Союз про необхідність очікувати від обраного президента Дональда Трампа кроків щодо підвищення мит та потенційного обходу брюссельської бюрократії на користь врегулювання торгових проблем з окремими європейськими країнами. Про це повідомляє видання Politico.

«Президент Трамп неодноразово говорив у ході передвиборчої кампанії про цю ідею базового тарифу на весь імпорт від усіх наших торгових партнерів», - сказала Келлі Енн Шоу, яка була заступницею помічника президента з міжнародних економічних питань в останні роки першої адміністрації Трампа.

За її словами, тепер, після результатів виборів, команда вважає, що вони мають мандат на те, щоб домогтися цього.

Шоу зазначила, що основним фактором, що визначає дії Трампа, є його переконання в тому, що у США ставки мит набагато нижчі, ніж у Європейському Союзі та в інших торгових партнерів.

«Він намагається усунути цю нерівність і зробити наші тарифні ставки взаємнішими», - сказала Шоу.

Раніше Трамп заявляв, що хоче ввести транскордонні мита у розмірі до 20 відсотків на весь імпорт США вартістю 3 трильйони доларів, що торкнеться автомобілів, фармацевтичної продукції, обладнання та довгого списку інших товарів з ЄС вартістю близько 575 мільярдів доларів.

Європейські лідери не повинні припускати, що загрози Трампа щодо тарифів — «просто блеф або що цього не станеться», — сказав Еверетт Айсенстат, який був заступником помічника президента з міжнародних економічних питань у перші роки першої адміністрації Трампа.

«Президент був досить послідовним у тому, що робив те, що, як він каже, він збирається зробити, і команда, яку він формує, створена для цього», - додав він.

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США ЄС Дональд Трамп

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