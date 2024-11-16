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ЕС нужно готовится к повышению пошлин со стороны США, — бывшие чиновники администрации Трампа

12:56, 16 ноября 2024
Бывшие чиновники администрации Дональда Трампа считают, что европейским лидерам не следует рассчитывать, что угрозы Трампа ввести пошлины — «просто блеф».
ЕС нужно готовится к повышению пошлин со стороны США, — бывшие чиновники администрации Трампа
Фото: gettyimages
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Бывшие чиновники администрации Дональда Трампа предупредили Европейский союз о необходимости ожидать от избранного президента Дональда Трампа шагов по повышению пошлин и потенциального обхода брюссельской бюрократии в пользу урегулирования торговых проблем с отдельными европейскими странами. Об этом сообщило издание Politico.

«Президент Трамп неоднократно говорил в ходе предвыборной кампании об этой идее базового тарифа на весь импорт от всех наших торговых партнеров», — сказала Келли Энн Шоу, которая была заместителем помощника президента по международным экономическим вопросам в последние годы первой администрации Трампа.

По ее словами, теперь, после результатов выборов, команда считает, что у них есть мандат на то, чтобы добиваться этого.

Шоу отметила, что основным фактором, определяющим действия Трампа, является его убеждение в том, что в США ставки пошлин гораздо ниже, чем в Европейском союзе и у других торговых партнеров.

«Он пытается устранить это неравенство и сделать наши тарифные ставки более взаимными», — сказала Шоу.

Ранее Трамп заявлял, что хочет ввести трансграничные пошлины в размере до 20 процентов на весь импорт США стоимостью 3 триллиона долларов, что затронет автомобили, фармацевтическую продукцию, оборудование и длинный список других товаров из ЕС стоимостью около 575 миллиардов долларов.

Европейские лидеры не должны предполагать, что угрозы Трампа о тарифах — «просто блеф или что этого не произойдет», — сказал Эверетт Айсенстат, который был заместителем помощника президента по международным экономическим вопросам в первые годы первой администрации Трампа.

«Президент был довольно последователен в том, что делал то, что, как он говорит, он собирается сделать, и команда, которую он формирует, создана для этого», - добавил он.

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США ЕС Дональд Трамп

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