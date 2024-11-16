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Суд четвертый раз за год наказал военнослужащего, который не выполнял ограничительные предписания относительно своей матери

14:09, 16 ноября 2024
48-летний обвиняемый приходил в квартиру своей матери и выяснял отношения с ней.
Суд четвертый раз за год наказал военнослужащего, который не выполнял ограничительные предписания относительно своей матери
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Хмельницкий горрайонный суд уже четвертый раз в течение текущего года судил военнослужащего за невыполнение ограничительного предписания согласно ст. 390-1 УК Украины. Несмотря на установленные судом меры временного ограничения, мужчина приходил в квартиру своей матери, выяснял отношения с ней, не реагировал на замечания. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Как говорится в материалах дела, 48-летний обвиняемый имеет отрицательную характеристику, состоит на учете у врача нарколога. Все же он полностью признал свою вину, искренне раскаялся и активно способствовал раскрытию преступления, что является смягчающим обстоятельством.

Приговором от 11 ноября 2024 г. суд признал обвиняемого виновным в совершении уголовного правонарушения по инкриминируемой статье Уголовного кодекса и назначил ему наказание в виде одного года ограничения свободы. К этому сроку присоединена неотбытая часть наказания по предыдущему приговору суда, поэтому мужчина вынужден будет просидеть в тюрьме один год и шесть месяцев.

Предварительно Хмельницкий горрайонный суд, осуждая по ст. 390-1 УК Украины, приговором от 3 мая этого года применил к хмельничанину наказание в виде одного года пробационного надзора, приговором от 5 июля – год и два месяца ограничения свободы, приговором от 6 сентября – год и три месяца ограничения свободы.

На приговор может быть подана апелляционная жалоба.

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