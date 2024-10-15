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Пільги на комуналку та опалення будинків для ветеранів війни та учасників бойових дій — що треба знати

18:25, 15 жовтня 2024
Знижка на плату за користування житлом надається в розрахунку 21 кв. метр загальної площі житла на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні і має право на знижку плати, та додатково 10,5 кв. метра на сім’ю.
Пільги на комуналку та опалення будинків для ветеранів війни та учасників бойових дій — що треба знати
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Донецький обласний ТЦК та СП роз’яснив питання пільг на комунальні послуги та опалення будинків для ветеранів війни та учасників бойових дій.

Знижка на плату за користування житлом (квартирна плата) надається в розрахунку 21 кв. метр загальної площі житла на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні (будинку) і має право на знижку плати, та додатково 10,5 кв. метра на сім’ю.

Площа житла, на яку надається знижка, при розрахунках плати за опалення становить 21 кв. метр опалювальної площі на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні (будинку) і має право на знижку плати, та додатково 10,5 кв. метра на сім’ю.

Для сімей, що складаються лише з непрацездатних осіб, надається 50%, 75% чи 100% знижка (залежно від пільгової категорії) за користування газом для опалювання житла на подвійний розмір нормативної опалювальної площі (42 кв. метри на кожну особу, яка має право на знижку плати, та 21 кв. метр на сім’ю).

Для отримання відповідної пільги особі необхідно бути включеним до Реєстру  осіб, які мають право на пільги, та подати до органів Пенсійного фонду України, незалежно від місця їх реєстрації пакет документів. Перелік документів може відрізнятися в залежності від місця проживання особи, однак обов’язково включатиме в себе:

    - Копію паспорта;

    - Копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;

    - Копію документів, що підтверджують право пільговика та членів його сім’ї на пільги (з пред’явленням оригіналів);

    - Довідку про склад сім’ї.

Заяву про внесення відомостей Реєстру  осіб, які мають право на пільги , подає пільговик:

    - особисто;

    - поштою;

    - в електронній формі (через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України, через мобільний додаток Пенсійного фонду України).

Порядок надання пільг:

  1. Подання пакету документів до органів Пенсійного фонду України зручним для пільговика способом:

    - особисто до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду по Україні (перелік діючих сервісних центрів;

    - надіслати поштою;

    - через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України (за наявності кваліфікованого електронного підпису (КЕП);

    - через застосунок Дія (за наявності Дія. Підпис).

  1. В разі оформлення пільги за фактичним місцем проживання подання довідки про ненадання пільги за місцем реєстрації.
  2. Подання другого пакету документів до регіонального представника постачальника послуг (Обленерго, облгаз, комунальні підприємства надавачі послуг).
  3. Проставлення надавачем комунальних послуг відповідної відмітки в договорі про надання послуг.

Оплата комунальних послуг за пільговими тарифами здійснюється з моменту подачі споживачем заяви. Особам, які проживають у будинках без центрального опалення та мають відповідні статуси, надаються знижки на придбання твердого палива чи скрапленого газу в розрахунку 1 тонна твердого палива чи 1 балон на рік. (Нормативно-правова база – Постанова Кабінету Міністрів України «Про встановлення мінімальних норм забезпечення населення твердим та рідким пічним побутовим паливом і скрапленим газом та граничних показників їх вартості для надання пільг і житлових субсидій» від 23 квітня 2012 р. № 356.

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ТЦК

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