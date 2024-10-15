Вчений, який отримав Нобелівську премію, застеріг людство про небезпеку штучного інтелекту

Комп'ютерний вчений Джеффрі Хінтон, який разом із професором Прінстонського університету Джоном Хопфілдом отримав Нобелівську премію з фізики за роботу в галузі штучного інтелекту, попередив світ про небезпеку нейронних мереж. Про це повідомляє CNN.
«Це буде порівняно з промисловою революцією», - сказав він одразу після оголошення.
«Але замість того, щоб перевершувати людей у фізичній силі, він перевершить людей в інтелектуальних здібностях. У нас немає досвіду того, яке це мати речі розумніші за нас».
Хоча Хінтон визнає, що штучний інтелект може змінити деякі частини суспільства на краще - наприклад, призвести до «величезного підвищення продуктивності» в таких галузях, як охорона здоров'я, - він також підкреслив потенційні «кількість можливих негативних наслідків, особливо загрозу того, що ці речі вийдуть з-під контролю».
«Я турбуюся, що загалом наслідком цього можуть стати системи розумніші, ніж ми, які зрештою візьмуть під контроль», - сказав лауреат Нобелівської премії.
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