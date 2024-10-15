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Вчений, який отримав Нобелівську премію, застеріг людство про небезпеку штучного інтелекту

20:05, 15 жовтня 2024
Хоча вчений визнає, що штучний інтелект може змінити деякі частини суспільства на краще, він також підкреслив потенційні ризики.
Вчений, який отримав Нобелівську премію, застеріг людство про небезпеку штучного інтелекту
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Комп'ютерний вчений Джеффрі Хінтон, який разом із професором Прінстонського університету Джоном Хопфілдом отримав Нобелівську премію з фізики за роботу в галузі штучного інтелекту, попередив світ про небезпеку нейронних мереж. Про це повідомляє CNN.

«Це буде порівняно з промисловою революцією», - сказав він одразу після оголошення.

«Але замість того, щоб перевершувати людей у фізичній силі, він перевершить людей в інтелектуальних здібностях. У нас немає досвіду того, яке це мати речі розумніші за нас».

Хоча Хінтон визнає, що штучний інтелект може змінити деякі частини суспільства на краще - наприклад, призвести до «величезного підвищення продуктивності» в таких галузях, як охорона здоров'я, - він також підкреслив потенційні «кількість можливих негативних наслідків, особливо загрозу того, що ці речі вийдуть з-під контролю».

«Я турбуюся, що загалом наслідком цього можуть стати системи розумніші, ніж ми, які зрештою візьмуть під контроль», - сказав лауреат Нобелівської премії.

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штучний інтелект

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