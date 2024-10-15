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Ученый, получивший Нобелевскую премию, предостерег человечество об опасности искусственного интеллекта

20:05, 15 октября 2024
Хотя ученый признает, что искусственный интеллект может изменить некоторые части общества к лучшему, он подчеркнул потенциальные риски.
Ученый, получивший Нобелевскую премию, предостерег человечество об опасности искусственного интеллекта
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Компьютерный ученый Джеффри Хинтон, вместе с профессором Принстонского университета Джоном Хопфилдом получил Нобелевскую премию по физике за работу в области искусственного интеллекта, предупредил мир об опасности нейронных сетей. Об этом сообщает CNN.

«Это будет по сравнению с промышленной революцией», - сказал он сразу после объявления.

«Но вместо того, чтобы превосходить людей в физической силе, он превзойдет людей в интеллектуальных способностях. У нас нет опыта того, какое это иметь вещи умнее нас».

Хотя Хинтон признает, что искусственный интеллект может изменить некоторые части общества к лучшему – например, привести к «огромному повышению производительности» в таких отраслях, как здравоохранение, – он также подчеркнул потенциальные «количество возможных негативных последствий, особенно угрозу того, что эти вещи выйдут из-под контроля».

«Я беспокоюсь, что в целом следствием этого могут стать системы умнее, чем мы, которые в конце концов возьмут под контроль», - сказал лауреат Нобелевской премии.

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искусственный интеллект

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