Директору фирмы объявили подозрение в продаже парковых фонарей на Троещине с наценкой в 5 раз

Киевскому директору фирмы грозит до 8 лет за завышение стоимости светильников на более 630 тысяч гривен.

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В Киеве следователи сообщили о подозрении директору фирмы, который продал парковые светильники для сквера на Троещине с наценкой более 630 тысяч гривен. Об этом сообщила полиция Киева.

Схема хищения бюджетных средств была разоблачена во время капитального ремонта сквера на пересечении улиц Закревского и Милославской в августе этого года. Установлено, что в 2023 году между 41-летним бывшим заместителем руководителя «Киевзеленстрой» и 52-летней директором частной фирмы был заключен договор на закупку 14 комплектов освещения на солнечных батареях на сумму более 784 тысяч гривен.

По данным следствия, подрядчица закупила фонари у фирмы, руководителем которой был ее муж, по значительно завышенной цене. Стоимость одного комплекта составляла 56 тысяч гривен, что в пять раз превышало рыночную стоимость. Из-за этого местный бюджет потерял более 630 тысяч гривен.

Директору фирмы объявлено подозрение по ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины - присвоение или растрата имущества путем злоупотребления служебным положением. Ему грозит до восьми лет лишения свободы. Ранее о подозрении сообщили и другим участникам преступной схемы - экс-чиновнику «Киевзеленстроя» и директору подрядной организации.

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