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В Дії через телефон можно проверить товар на участие в программе Нацкешбек, чтобы получить деньги

17:13, 15 октября 2024
В приложении теперь можно не только отслеживать начисление Нацкешбека за покупки, но и узнавать, есть ли товар в программе.
В Дії через телефон можно проверить товар на участие в программе Нацкешбек, чтобы получить деньги
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В приложении Дія заработала функция сканирования штрихкодов товаров для проверки их участия в программе «Национальный кэшбек». Таким образом, в приложении теперь можно не только отслеживать начисление Нацкешбека за покупки, но и узнавать, есть ли товар в программе.

Как работает сканер штрихкодов:

Откройте Дію в магазине → нажмите Национальный кешбек на главном экране → нажмите на изображение сканера→ дайте доступ к камере → наведите камеру на штрихкод товара.

После этого Дія предоставитинформацию о товаре, например:

  • товар украинский и принимает участие в программе Нацкешбек;
  • товар не участвует в программе Нацкешбек, хоть и является украинским;
  • товар произведен не в Украине.

Как писала «Судебно-юридическая газета», в Украине запустили Национальный кешбек со 2 сентября – граждане будут получать 10% компенсацию за покупку товаров «Сделано в Украине».

Первая вице-премьер-министр Украины – Министр экономики Украины Юлия Свириденко во время выступления на бизнес-форуме «Сделано в Украине» сообщила, что 11 октября после этапа бета-тестирования официально стартовала программа поддержки граждан «Национальный кешбек».

По ее словам, за время бета-тестирования программы, которое длилось со 2 сентября, украинцы выпустили более 2 млн карт. К программе присоединились 11 банков, сотни представителей ритейла и тысячи производителей, которые додали 260 тысяч товаров.

Юлия Свириденко объяснила, что потребители видят в Дії начисленный кешбек на следующий день после совершения покупки.

Чтобы получать кешбек от государства необходимо:

  1. Подать заявку через сайт или мобильное приложение банка, участвующего в программе, или обратиться в отделение.
  2. Определить карты, с которых вы оплачиваете покупки, и предоставить банку разрешение на передачу информации о транзакциях с этих карт в магазинах-участниках программы.
  3. Открыть физическую или виртуальную карту, куда будет начисляться кэшбек.
  4. В Дії в разделе Сервисы выбрать карту «Национальный кешбек» для выплат.

Последнее условие обозначения в Дії карты для выплат «Национального кешбека» необходимо для получения выплаты. Тем, кто открыл карту для выплат в банке, но не обозначил ее в Дії, необходимо это сделать, отметили в Минэкономики.

Кешбек в размере 10% стоимости начисляется за покупку товаров украинских производителей, включенных в программу. Исключение – подакцизная продукция (горючее, табак и крепкий алкоголь). Кешбек также распространяется на лекарства украинского производства, вино без добавления спирта и медовые напитки.

Максимальная сумма выплат – 3 тыс. грн на месяц. Накопленные за месяц средства будут поступать на созданную карточку раз в месяц до 20 числа следующего месяца.

Вырученные за участие в программе «Национальный кешбек» средства можно будет потратить на услуги — коммуналку, транспорт, лечение, мобильную связь, спорт, кино и т.д. Также их можно будет задонатить на ВСУ или купить военные облигации.

Снять наличные со счета, куда начисляют средства за кешбек, будет невозможно. Использовать денежные средства от кешбека, начисленные в 2024 году, можно будет до 31 января 2025 года.

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деньги Дия

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