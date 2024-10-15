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Поджег здания в двух усадьбах — в Житомирской области наказали поджигателя и обязали выплатить материальный ущерб потерпевшим

17:49, 15 октября 2024
Мужчина своей вины в поджогах не признал и отказался давать показания.
Поджег здания в двух усадьбах — в Житомирской области наказали поджигателя и обязали выплатить материальный ущерб потерпевшим
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В Житомирской области суд наказал 32-летнего мужчину, который намеренно поджег здания в двух усадьбах. Об этом сообщает Бердичевский горрайонный суд.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание – 4 года лишения свободы. Также суд частично удовлетворил гражданские иски потерпевших, поэтому обвиняемый должен заплатить им 230 тыс. грн и почти 135 тыс. грн материального ущерба, а также по 80 тыс. грн морального ущерба. Приговор еще не вступил в силу, по его обжалованию стороны имеют 30 дней.

Как установил суд, в январе этого года в один день с разницей в четыре часа мужчина совершил поджог двух домовладений, расположенных в селе Слободище, и с мест преступлений скрылся. Разыскать поджигателя правоохранителям удалось с помощью служебной собаки.

В результате пожаров жилые дома и подсобные помещения получили повреждения, а их владельцы – имущественный ущерб. Обвиняемый своей вины в поджогах не признал и отказался давать показания.

Однако в ходе судебного разбирательства его виновность полностью доказана рядом доказательств, среди которых данные отчетов о причинах пожаров и свидетельских показаний.

Назначая вид и меру наказания, суд, среди прочего, учел, что обвиняемый совершил тяжкое преступление, не возместил потерпевшим нанесенный ущерб, своей вины не признал.

Смягчающих обстоятельств суд не установил, а в отношении отягчающих наказание суд признал совершение преступления повторно (дело №274/2531/24).

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