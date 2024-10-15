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Підпалив будівлі у двох садибах — на Житомирщині покарали палія та зобов’язали виплатити матеріальну шкоду потерпілим

17:49, 15 жовтня 2024
Чоловік своєї вини у підпалах не визнав та відмовився надавати показання.
Підпалив будівлі у двох садибах — на Житомирщині покарали палія та зобов’язали виплатити матеріальну шкоду потерпілим
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На Житомирщині суд покарав 32-річного чоловіка, який навмисно підпалив будівлі у двох садибах. Про це повідомляє Бердичівський міськрайонний суд.

Суд визнав чоловіка винним та призначив покарання – 4 роки позбавлення волі. Також  суд частково задовольнив цивільні позови потерпілих, відтак обвинувачений має сплатити їм 230 тис. грн та майже 135 тис. грн матеріальної шкоди, а  також по  80 тис. грн моральної шкоди. Вирок ще не набув чинності, на його оскарження сторони мають 30 днів.

Як встановив суд,  у січні цього року в один день з різницею у чотири години чоловік здійснив підпал двох домоволодінь, розташованих у селі Слободищі, та з місць злочинів зник. Розшукати палія правоохоронцям вдалося за допомогою службового собаки.

Унаслідок пожеж житлові будинки та підсобні приміщення зазнали пошкоджень, а їхні власники – майнової шкоди.  Обвинувачений своєї вини у підпалах не визнав та відмовився надавати показання.

Проте під  час судового розгляду його винуватість повністю доведена низкою доказів, серед яких  дані звітів про причини пожеж та показання свідків.

Призначаючи вид та міру покарання, суд, серед іншого, врахував, що обвинувачений скоїв тяжкий злочин, не відшкодував потерпілим завданої шкоди, своєї вини не визнав. Пом′якшувальних обставин суд не встановив, а щодо тих, що обтяжують покарання, суд визнав вчинення злочину повторно (справа №274/2531/24). 

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