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Кабмін встановив, що тексти нормативно-правових актів слід оформлювати шрифтом цифрової держави e-Ukraine

13:22, 15 жовтня 2024
Текст нормативно-правового акта, що розміщується на веб-сайтах субʼєктів правотворчої діяльності, оформляється з використанням шрифту e-Ukraine, який розроблявся приватним агентством.
Кабмін встановив, що тексти нормативно-правових актів слід оформлювати шрифтом цифрової держави e-Ukraine
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Кабмін 15 жовтня затвердив Стандарт шрифтового оформлення тексту нормативно-правового акта, що використовується під час його розміщення на веб-сайтах субʼєктів правотворчої діяльності.

Передбачено, що текст нормативно-правового акта, що розміщується на веб-сайтах субʼєктів правотворчої діяльності, оформляється з використанням шрифту e-Ukraine в накресленнях Regular, Light.

Зазначимо, що цей шрифт «цифрової держави» розроблявся на замовлення приватним агентством. Його використовують при оформленні веб-порталів Мінцифри та Міноборони.

Відповідні зміни затверджені, як того вимагає Закон «Про правотворчу діяльність».

Однак сам закон про правотворчу діяльність вводиться в дію через один рік з дня припинення або скасування воєнного стану в Україні.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Уряд вирішив нарешті передати адміністрування Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів, включно з функціями збереження даних і захисту їх від руйнування, з рук приватної компанії («Ліги») до держави. Це випливає з постанови Кабміну від 29 березня 2024 р. №359 про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів, доступу до нього та користування ним. Цим рішенням Уряд доручив разом з технічним адміністратором Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів (ТОВ «ІАЦ «ЛІГА») перенести інформацію із збереженням її цілісності, зв’язків між нормативно-правовими актами та всіх інших відомостей з Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів, який діяв до введення в дію цієї постанови, до впровадженого програмного забезпечення Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів. Втім, ці зміни набудуть сили після введення в дію закону про правотворчу діяльність, тобто, вже після воєнного стану.

Нагадаємо, раніше Уряд не зважив на закон про правотворчу діяльність, і вирішив протокольним рішенням «з окремих питань» від 8 жовтня, яке офіційно не оприлюднено і лише випадково потрапило у медіа, фактично зупинити дію частини норм постанови Кабміну №76 стосовно критеріїв бронювання.

Автор: Наталя Мамченко

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Кабінет Міністрів України

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