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Кабмін передав на приватизацію конфісковані у російського олігарха Молчанова заводи Аерок

13:18, 15 жовтня 2024
Майбутній покупець повинен буде зберегти основний вид діяльності компанії, виплатити борги перед працівниками та бюджетом та не допустити скорочень протягом пів року.
Кабмін передав на приватизацію конфісковані у російського олігарха Молчанова заводи Аерок
Фото: mykyivregion.com.ua
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Як відомо, Кабмін 15 жовтня затвердив умови продажу на електронному аукціоні державної частки розміром 100 відсотків у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «Аерок», конфіскованої у російського олігарха Андрєя Молчанова.

Установлено, що кошти, отримані від продажу державної частки розміром 100 відсотків у статутному капіталі ТОВ «Аерок», зараховуються до державного бюджету та спрямовуються до фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

За даними ЕП, стартова ціна державної частки підприємства «Аерок» розміром 100% становить 965,3 млн грн.

Майбутній покупець повинен буде зберегти основний вид діяльності компанії, виплатити борги перед працівниками та бюджетом та не допустити скорочень протягом пів року.

«Аерок» – один з ключових гравців на українському ринку газобетону. Підприємство виготовляє вироби з газобетону, бетону, а також постачає бетонні конструкції для будівництва житлових та промислових об’єктів. Володіє двома заводами в Україні: в Обухові та Березані Київської області, які не працюють з липня 2022 року. Також компанія має недобудований завод у Стрию Львівської області.

За даними компанії PRO-Consulting, "Аерок" – один з найбільших виробників газобетону в Україні. Потужності заводів в Обухові та Березані перевищують 1 млн куб м на рік, тоді як загальний обсяг виробництва газобетону в країні у 2020 році становив 4 млн куб м. Виручка фірми у 2020 році сягнула 1,3 млрд грн.

У виданні додають, що прокуратура оцінювала загальну вартість майна «Аероку» в 2 млрд грн.

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Кабінет Міністрів України

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