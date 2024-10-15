Кабмин передал на приватизацию конфискованные у российского олигарха Молчанова заводы Аэрок

Будущий покупатель должен будет сохранить основной вид деятельности компании, выплатить долги перед работниками и бюджетом и не допустить сокращений в течение полугода.

Фото: mykyivregion.com.ua

Как известно, Кабмин 15 октября утвердил условия продажи на электронном аукционе государственной доли в размере 100 процентов в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Аэрок», конфискованной в российского олигарха Андрея Молчанова.

Установлено, что средства, полученные от продажи государственной доли в размере 100 процентов в уставном капитале ООО «Аэрок», зачисляются в государственный бюджет и направляются в фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии.

По данным ЭП, стартовая цена государственной доли предприятия «Аэрок» в размере 100% составляет 965,3 млн грн.

Будущий покупатель должен будет сохранить основной вид деятельности компании, выплатить долги перед работниками и бюджетом и не допустить сокращений в течение полугода.

«Аэрок» – один из ключевых игроков на украинском рынке газобетона. Предприятие производит изделия из газобетона, бетона, а также поставляет бетонные конструкции для строительства жилых и промышленных объектов. Владеет двумя заводами в Украине: в Обухове и Березани Киевской области, которые не работают с июля 2022 года. Также компания имеет недостроенный завод в Стрые Львовской области.

По данным компании PRO-Consulting, «Аэрок» – один из крупнейших производителей газобетона в Украине. Мощности заводов в Обухове и Березани превышают 1 млн куб м в год, тогда как общий объем производства газобетона в стране в 2020 году составил 4 млн куб м. Выручка фирмы в 2020 году достигла 1,3 млрд грн.

В издании добавили, что прокуратура оценивала общую стоимость имущества «Аэрок» в 2 млрд грн.

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