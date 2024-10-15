В Нацсовете призвали медиа корректно освещать тему мобилизации и деятельность ТЦК

В Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания отмечают, что враг активно пытается сформировать в украинском обществе негативное отношение к процессу мобилизации, «демонизации» ТЦК и их сотрудников, преследуя цель остановить мобилизацию и таким образом снизить обороноспособность нашей страны. Там объясняют, что по данным Национального проекта по медиаграмотности «Фильтр», российские власти заложили в госбюджете на пропаганду $1,6 млрд. При этом преимущественно информационные усилия страны-агрессора направлены именно на украинскую аудиторию.
Следовательно, в Нацсовете призвали медиа к корректному и профессиональному подходу в освещении чувствительных тем, в частности, процесса мобилизации и деятельности ТЦК.
«Эти темы подвергаются особым информационным атакам из-за активной фокусировки и распространения фейков со стороны врага. Важно, чтобы отечественные медиа отличали правдивую информацию от российских вбросов и подавали информацию только из официальных и достоверных источников», - отметили там.
Национальный совет призвал медиа:
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