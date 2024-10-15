В Нацсовете призвали медиа корректно освещать тему мобилизации и деятельность ТЦК

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания дал рекомендации медиа по освещению темы мобилизации и деятельности ТЦК на фоне пропаганды рф.

Источник фото: cje.org.ua

В Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания отмечают, что враг активно пытается сформировать в украинском обществе негативное отношение к процессу мобилизации, «демонизации» ТЦК и их сотрудников, преследуя цель остановить мобилизацию и таким образом снизить обороноспособность нашей страны. Там объясняют, что по данным Национального проекта по медиаграмотности «Фильтр», российские власти заложили в госбюджете на пропаганду $1,6 млрд. При этом преимущественно информационные усилия страны-агрессора направлены именно на украинскую аудиторию.

Следовательно, в Нацсовете призвали медиа к корректному и профессиональному подходу в освещении чувствительных тем, в частности, процесса мобилизации и деятельности ТЦК.

«Эти темы подвергаются особым информационным атакам из-за активной фокусировки и распространения фейков со стороны врага. Важно, чтобы отечественные медиа отличали правдивую информацию от российских вбросов и подавали информацию только из официальных и достоверных источников», - отметили там.

Национальный совет призвал медиа:

соблюдать профессиональные стандарты, тщательно изучать источники, в том числе и при цитировании иностранных ресурсов, достоверность и происхождение любой информации, особенно связанной с мобилизационными процессами и военными действиями;

даже в случае освещения какого-либо противоречивого случая задержания человека представителями ТЦК следует максимально осторожно использовать цитаты, потому что эмоциональные высказывания в таких случаях являются естественными, но их появление в медиа с распространением извращается и придает им преувеличенное значение;

понимать, что большинство сообщений о неприятных фактах приходят из соцсетей, где трудно проверить и сам факт, и тем более обстоятельства произошедшего, особенно с учетом активности врага – поэтому фактчекинг является незыблемой основой качественного информирования.

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