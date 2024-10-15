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Имеют ли право на налоговую социальную льготу лица с инвалидностью ІІІ группы с детства

21:49, 15 октября 2024
Налоговая объясняет, что лица с инвалидностью ІІІ группы по детству в НКУ не указаны как отдельная льготная категория, но в случае соблюдения установленного уровня заработной платы имеют право на общую налоговую социальную льготу.
Имеют ли право на налоговую социальную льготу лица с инвалидностью ІІІ группы с детства
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Налоговая служба в Запорожской области рассказывает, имеют ли право на налоговую социальную льготу лица с инвалидностью ІІІ группы с детства.

Отмечается, что предоставление налоговых социальных льгот предусмотрено ст. 169 НКУ.

Согласно пп. "г" пп. 169.1.3 НКУ с учетом норм абзаца первого пп. 169.4.1 НКУ плательщик налога на доходы физических лиц имеет право на уменьшение суммы общего месячного облагаемого налогом дохода, получаемого от одного работодателя в виде заработной платы, на сумму налоговой социальной льготы в размере, равную 150 процентов суммы льготы, определенной пп. 169.1.1 НКУ, для такого налогоплательщика, являющегося лицом с инвалидностью I или II группы, в том числе с детства, кроме лиц с инвалидностью, льгота которым определена пп. "б" пп. 169.1.4 НКУ (лиц с инвалидностью I и II группы из числа участников боевых действий на территории других стран в период после Второй мировой войны).

Подпунктом 169.4.1 НКУ определено, что налоговая социальная льгота применяется к доходу, начисленному в пользу налогоплательщика в течение отчетного налогового месяца как заработная плата (другие приравнены к ней в соответствии с законодательством выплаты, компенсации и вознаграждения), если его размер не превышает сумму, которая равняется размеру месячного прожиточного минимума, действующего для трудоспособного лица на 1 января отчетного налогового года, умноженного на 1,4 и округленного до ближайших 10 гривен.

Таким образом, налогоплательщики – лица с инвалидностью ІІІ группы с детства в НКУ не указаны как отдельная льготная категория, но в случае соблюдения установленного уровня заработной платы имеют право на налоговую социальную льготу, которая предоставляется в виде уменьшения суммы общего месячного налогооблагаемого дохода на сумму налоговой социальной льготы в размере, что в 2024 году – 1514,00 грн. при предельном размере дохода 4240,00 грн.

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