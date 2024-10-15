У Нацраді закликали медіа коректно висвітлювати тему мобілізації та діяльність ТЦК

Нацрада з питань телебачення і радіомовлення дала рекомендації медіа щодо висвітлення теми мобілізації та діяльності ТЦК на фоні пропаганди рф.

Джерело фото: cje.org.ua

У Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення наголошують, що ворог активно намагається сформувати в українському суспільстві негативне ставлення до процесу мобілізації, «демонізації» ТЦК та їхніх співробітників, маючи на меті зупинити мобілізацію і таким чином знизити обороноздатність нашої країни. Там пояснюють, що за даними Національного проєкту із медіаграмотності «Фільтр», російська влада заклала у держбюджеті на пропаганду $1,6 млрд. При цьому переважно інформаційні зусилля країни-агресора спрямовані саме на українську аудиторію.

Відтак, у Нацраді закликали медіа до коректного та професійного підходу у висвітленні чутливих тем, зокрема, процесу мобілізації та діяльності ТЦК.

«Ці теми зазнають особливих інформаційних атак через активне фокусування та поширення фейків з боку ворога. Важливо, аби вітчизняні медіа відрізняли правдиву інформацію від російських вкидів та подавали інформацію лише з офіційних та достовірних джерел», - наголосили там.

Національна рада закликала медіа:

дотримуватись професійних стандартів, ретельно вивчати джерела, зокрема й при цитуванні іноземних ресурсів, достовірність і походження будь-якої інформації, особливо пов’язаної з мобілізаційними процесами та військовими діями;

навіть у разі висвітлення якогось суперечливого випадку затримання людини представниками ТЦК варто максимально обережно використовувати цитати, бо емоційні висловлювання у таких випадках є природніми, але їх поява в медіа з поширенням перекручується та надає їм перебільшеного значення;

розуміти, що більшість повідомлень про неприємні факти приходять з соцмереж, де важко перевірити і сам факт, і тим більш обставини події, особливо з урахуванням активності ворога – тому фактчекінг є непорушною основою якісного інформування.

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