Практика судів
  1. В Україні

У Нацраді закликали медіа коректно висвітлювати тему мобілізації та діяльність ТЦК

13:22, 15 жовтня 2024
Нацрада з питань телебачення і радіомовлення дала рекомендації медіа щодо висвітлення теми мобілізації та діяльності ТЦК на фоні пропаганди рф.
У Нацраді закликали медіа коректно висвітлювати тему мобілізації та діяльність ТЦК
Джерело фото: cje.org.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення наголошують, що ворог активно намагається сформувати в українському суспільстві негативне ставлення до процесу мобілізації, «демонізації» ТЦК та їхніх співробітників, маючи на меті зупинити мобілізацію і таким чином знизити обороноздатність нашої країни. Там пояснюють, що за даними Національного проєкту із медіаграмотності «Фільтр», російська влада заклала у держбюджеті на пропаганду $1,6 млрд. При цьому переважно інформаційні зусилля країни-агресора спрямовані саме на українську аудиторію.

Відтак, у Нацраді закликали медіа до коректного та професійного підходу у висвітленні чутливих тем, зокрема, процесу мобілізації та діяльності ТЦК.

«Ці теми зазнають особливих інформаційних атак через активне фокусування та поширення фейків з боку ворога. Важливо, аби вітчизняні медіа відрізняли правдиву інформацію від російських вкидів та подавали інформацію лише з офіційних та достовірних джерел», - наголосили там.

Національна рада закликала медіа:

  • дотримуватись професійних стандартів, ретельно вивчати джерела, зокрема й при цитуванні іноземних ресурсів, достовірність і походження будь-якої інформації, особливо пов’язаної з мобілізаційними процесами та військовими діями;
  • навіть у разі висвітлення якогось суперечливого випадку затримання людини представниками ТЦК варто максимально обережно використовувати цитати, бо емоційні висловлювання у таких випадках є природніми, але їх поява в медіа з поширенням перекручується та надає їм перебільшеного значення;
  • розуміти, що більшість повідомлень про неприємні факти приходять з соцмереж, де важко перевірити і сам факт, і тим більш обставини події, особливо з урахуванням активності ворога – тому фактчекінг є непорушною основою якісного інформування.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ЗМІ Нацрада України ТЦК мобілізація

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін встановив, що тексти нормативно-правових актів слід оформлювати шрифтом цифрової держави e-Ukraine

Текст нормативно-правового акта, що розміщується на веб-сайтах субʼєктів правотворчої діяльності, оформляється з використанням шрифту e-Ukraine, який розроблявся приватним агентством.

Кабмін схвалив законопроект про примусове позбавлення права користування земельною ділянкою для будівництва військових споруд

На засіданні уряду схвалено законопроект, що передбачає примусове тимчасове позбавлення права користування земельною ділянкою для будівництва та утримання військових споруд.

Кандидату в судді з числа прокурорів пригадали справи брата та помилки в роботі

Суворовський районний суд Одеси поки що залишиться без судді.

За травень-вересень 2024 року винесено постанов про штрафи на суму 7,54 млн грн – Рівненський ОТЦК

«Судово-юридична газета» поцікавилася у Кабміну, яка сума штрафів за постановами ТЦК надійшла до бюджету.

У разі несплати штрафу від ТЦК вживаються заходи примусового виконання рішень шляхом звернення стягнення на кошти та майно боржника – Мін’юст

У Мін’юсті роз’яснили порядок звернення стягнення на кошти та майно у разі несплати штрафу ТЦК.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Віктор Остапук
    Віктор Остапук
    член Ради суддів України, суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Олеся Артоуз
    Олеся Артоуз
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду