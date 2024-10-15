Кабмин установил, что тексты нормативно-правовых актов нужно оформлять шрифтом цифрового государства e-Ukraine

Текст нормативно-правового акта, размещаемого на веб-сайтах субъектов правотворческой деятельности, оформляется с использованием шрифта e-Ukraine, который разрабатывался частным агентством

15 октября Кабмин утвердил Стандарт шрифтового оформления текста нормативно-правового акта, используемого при его размещении на веб-сайтах субъектов правотворческой деятельности.

Предусмотрено, что текст нормативно правового акта, размещаемого на веб-сайтах субъектов правотворческой деятельности, оформляется с использованием шрифта e-Ukraine в начертаниях Regular, Light.

Отметим, что данный шрифт «цифрового государства» разрабатывался под заказ частным агентством. Его используют при оформлении веб-порталов Минцифры и Минобороны.

Соответствующие изменения утверждены, как того требует Закон «О правотворческой деятельности».

Однако сам закон о правотворческой деятельности вводится в действие через год со дня прекращения или отмены военного положения в Украине.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Правительство решило наконец передать администрирование Единого государственного реестра нормативно-правовых актов, включая функции сохранения данных и защиты их от разрушения, из рук частной компании («Лиги») государству. Это следует из постановления Кабмина от 29 марта 2024 г. №359 об утверждении Порядка ведения Единого государственного реестра нормативно-правовых актов, доступа к нему и пользования им. Этим решением правительство поручило вместе с техническим администратором Единого государственного реестра нормативно-правовых актов (ООО «ИАЦ «ЛИГА») перенести информацию с сохранением ее целостности, связей между нормативно-правовыми актами и всех других сведений из Единого государственного реестра нормативно-правовых актов, действовавшего до введения в действие этого постановления, во внедренное программное обеспечение Единого государственного реестра нормативно-правовых актов. Впрочем, эти изменения вступят в силу после введения закона о правотворческой деятельности, то есть, уже после военного положения.

Напомним, ранее Правительство не учло закон о правотворческой деятельности, и решило протокольным решением «по отдельным вопросам» от 8 октября, которое официально не обнародовано и лишь случайно попало в медиа, фактически остановить действие части норм постановления Кабмина №76 относительно критериев бронирования.

Автор: Наталья Мамченко

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