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Директору фірми оголосили підозру у продажі паркових ліхтарів на Троєщині з націнкою в 5 разів

17:31, 15 жовтня 2024
Київському директору фірми загрожує до 8 років за завищення вартості світильників на понад 630 тисяч гривень.
Директору фірми оголосили підозру у продажі паркових ліхтарів на Троєщині з націнкою в 5 разів
Джерело фото: UA.KyivPolice
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У Києві слідчі повідомили про підозру директору фірми, який продав паркові світильники для скверу на Троєщині з націнкою понад 630 тисяч гривень. Про це повідомила поліція Києва.

Схема розкрадання бюджетних коштів була викрита під час капітального ремонту скверу на перетині вулиць Закревського та Милославської у серпні цього року. Встановлено, що у 2023 році між 41-річним колишнім заступником керівника «Київзеленбуд» і 52-річною директоркою приватної фірми було укладено договір на закупівлю 14 комплектів освітлення на сонячних батареях на суму понад 784 тисячі гривень.

За даними слідства, підрядниця закупила ліхтарі у фірми, керівником якої був її чоловік, за значно завищеною ціною. Вартість одного комплекту становила 56 тисяч гривень, що в п'ять разів перевищувало ринкову вартість. Через це місцевий бюджет втратив понад 630 тисяч гривень.

Директору фірми оголошено підозру за ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України — привласнення або розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Раніше про підозру повідомили й іншим учасникам злочинної схеми — експосадовцю «Київзеленбуд» та директорці підрядної організації.

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поліція Київ

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