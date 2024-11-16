Пенсійний фонд пояснює, як подати заяву на виплату недоотриманої пенсії за померлого пенсіонера онлайн.
Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» передбачено, що сума пенсії, яка належала пенсіонеру і не була отримана у зв’язку з його смертю, виплачується членам сім’ї – по місяць смерті включно.
Подати заяву на виплату недоотриманої пенсії за померлого пенсіонера можна через вебпортал Пенсійного фонду України, авторизувавшись за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).
Попередньо треба підготувати та завантажити відскановані документи:
Для виплати недоотриманої пенсії, яка увійшла до складу спадщини, необхідно надати свідоцтво про право на спадщину.
Важливо враховувати вимоги до сканованих копій документів:
Результати опрацювання заяви можна переглянути в розділі «Мої звернення».
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