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Держпраці відповіла, хто здійснює працевлаштування осіб з інвалідністю в рахунок нормативів

07:18, 25 листопада 2024
Стало відомо, хто має виконувати встановлені нормативи з працевлаштування осіб з інвалідністю.
Держпраці відповіла, хто здійснює працевлаштування осіб з інвалідністю в рахунок нормативів
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Державна служба з питань праці роз’яснила, хто здійснює працевлаштування осіб з інвалідністю в рахунок нормативів.

Підприємства, установи, організації, у тому числі підприємства, організації громадських організацій осіб з інвалідністю, фізичні особи, які використовують найману працю, самостійно здійснюють працевлаштування осіб з інвалідністю у рахунок нормативів робочих місць.

Раніше ми повідомляли, яка відповідальність передбачена за порушення норм охорони праці.

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Держпраці інвалідність

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