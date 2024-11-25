Держпраці відповіла, хто здійснює працевлаштування осіб з інвалідністю в рахунок нормативів

Стало відомо, хто має виконувати встановлені нормативи з працевлаштування осіб з інвалідністю.

Державна служба з питань праці роз’яснила, хто здійснює працевлаштування осіб з інвалідністю в рахунок нормативів.

Підприємства, установи, організації, у тому числі підприємства, організації громадських організацій осіб з інвалідністю, фізичні особи, які використовують найману працю, самостійно здійснюють працевлаштування осіб з інвалідністю у рахунок нормативів робочих місць.

Раніше ми повідомляли, яка відповідальність передбачена за порушення норм охорони праці.

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