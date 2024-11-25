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Налоговая скидка при получении молодежного жилищного кредита — что нужно знать

07:00, 25 ноября 2024
Основания для начисления налоговой скидки с указанием конкретных сумм отражает плательщик в годовой налоговой декларации, которую подает по 31 декабря включительно в следующем за отчетным налоговом году.
Налоговая скидка при получении молодежного жилищного кредита — что нужно знать
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Главное управление ГНС во Львовской области напомнило о праве на налоговую скидку физическому лицу, которое воспользовалось условиями молодежного жилищного кредита.

Право плательщика налога на налоговую скидку, основания для его начисления, перечень расходов, разрешенных к включению в налоговую скидку, ограничение права на ее начисление определены ст. 166 Налогового кодекса Украины от 2 декабря 2010 года № 2755-VI с изменениями и дополнениями.

Согласно п.п. 166.3.1 п. 166.3 ст. 166 НКУ налогоплательщик вправе включить в налоговую скидку в уменьшение налогооблагаемого дохода налогоплательщика по результатам отчетного налогового года, начисленного в виде заработной платы, уменьшенного с учетом положений п. 164.6 ст. 164 НКУ, в частности, такие фактически осуществленные им в течение отчетного налогового года расходы, как часть суммы процентов, уплаченных этим плательщиком за пользование ипотечным жилищным кредитом, определяемая в соответствии со ст. 175 НКУ.

То есть, в налоговую скидку налогоплательщик – резидент имеет право включить часть суммы процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом, предоставленным заемщику в национальной или иностранной валютах, фактически уплаченных в течение отчетного налогового года (п. 175.1 ст. 175 НКУ). А возврат налога на доходы физических лиц может производиться только в пределах сумм, фактически поступивших в бюджет от конкретного налогоплательщика в отчетном году.

Таким образом, если условиями молодежного жилищного кредита предусмотрена полная или частичная компенсация за счет бюджетных средств процентов по такому кредиту, то претендовать на налоговую скидку получатель такого молодежного кредита может только в части лично уплаченных им процентов, но при соблюдении других условий, выполнение которых обязательно для получения права на налоговую скидку. При полной компенсации процентов по кредиту за счет бюджетных средств налогоплательщик не имеет законодательных оснований на налоговую скидку по такому кредитному договору.

Одновременно следует отметить, что в налоговую скидку включаются фактически осуществленные в течение отчетного налогового года плательщиком расходы, подтвержденные соответствующими платежными и расчетными документами, в том числе квитанциями, чеками, прибыльными кассовыми ордерами, идентифицирующими продавца товаров (работ, услуг) и лицо, обращающееся за налоговым скидкой (их покупателя (получателя), а также копиями договоров при их наличии, в которых обязательно должна быть отражена стоимость таких товаров (работ, услуг) и срок оплаты за такие товары (работы, услуги).

Основания для начисления налоговой скидки с указанием конкретных сумм отражаются налогоплательщиком в годовой налоговой декларации, которая подается по 31 декабря включительно в следующем за отчетным налоговом году.

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