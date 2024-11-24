В Киевской области повреждено промышленное предприятие в результате вражеской атаки «шахедами»

В результате падения обломков сбитых вражеских целей на объекте произошел пожар, который спасатели оперативно ликвидировали.

В Киевской области в результате атаки вражеских беспилотников повреждено промышленное предприятие. Об этом сообщил начальник Киевской ОВД Руслан Кравченко.

По его словам, в результате падения обломков сбитых вражеских целей на объекте произошел пожар, который спасатели оперативно ликвидировали.

Частично повреждена кровля строения.

К счастью, потерпевших нет.

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