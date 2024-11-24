На Київщині пошкоджено промислове підприємство унаслідок ворожої атаки «шахедами»

Внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей на обʼєкті сталася пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували.

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На Київщині внаслідок атаки ворожих безпілотників пошкоджено промислове підприємство. Про це повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

За його словами, внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей на обʼєкті сталася пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували.

Частково пошкоджена покрівля будівлі.

На щастя, потерпілих немає.

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