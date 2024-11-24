Практика судів
  1. В Україні

На Київщині пошкоджено промислове підприємство унаслідок ворожої атаки «шахедами»

17:34, 24 листопада 2024
Внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей на обʼєкті сталася пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували.
На Київщині пошкоджено промислове підприємство унаслідок ворожої атаки «шахедами»
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Київщині внаслідок атаки ворожих безпілотників пошкоджено промислове підприємство. Про це повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

За його словами, внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей на обʼєкті сталася пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували.

Частково пошкоджена покрівля будівлі. 

На щастя, потерпілих немає.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Київська область шахеди обстріл

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Невідомий зламав DVD-диск з основним доказом у справі про державну зраду – апеляційний розгляд під загрозою

Випадків пошкодження DVD з доказами у справах стає дедалі більше.

Відкриття кримінальної справи за дезертирство не заважатиме продовженню військової служби – Рада ухвалила закон

Факт відкриття кримінальної справи щодо військовослужбовця, який вчинив дезертирство або самовільно залишив військову частину не буде підставою для відмови у продовженні йому військової служби та дії контракту – прийнято закон.

Володимир Зеленський запропонував визначити чітку процедуру прийняття рішень щодо примусового відчуження і вилучення майна в умовах воєнного стану

Президент Володимир Зеленський ветував закон про заборону оскарження до суду примусового вилучення землі та будинків в Ужгородському районі, натомість пропонує визначити чітку і послідовну процедуру прийняття рішень щодо примусового відчуження або вилучення майна в умовах воєнного стану.

Парламент схвалив зміни щодо оцінки працездатності громадян спеціальними експертами: орган оцінки буде купувати послуги експертів у сфері оцінки функціонування

Схвалений законопроект передбачає, що орган оцінки працездатності організовує здійснення оцінки працездатності шляхом закупівлі послуг експертів у сфері оцінки функціонування і на підставі висновку експерта орган оцінки працездатності прийматиме рішення про наявність чи відсутність стійкого обмеження працездатності та його ступінь.

Здійснення небажаних дзвінків на мобільний заборонять законодавчо – Рада схвалила зміни

На рівні закону пропонується закріпити, що здійснення небажаних викликів або направлення повідомлень абоненту забороняється, і абонент може подати письмовий запит постачальнику електронних комунікаційних послуг щодо відстеження зловмисних або небажаних викликів.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олена Кунець
    Олена Кунець
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Максим Бужанський
    Максим Бужанський
    член Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності
  • Юлія Бойченко
    Юлія Бойченко
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду