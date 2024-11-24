Як вимикатимуть світло 25 листопада – в Укренерго анонсували години

З 14:00 до 20:00 буде застосовано одну чергу відключень по усій країні.

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25 листопада в Україні буде застосовуватися одну чергу відключень електроенергії. Про це повідомляє НЕК «Укренерго».

Так, з 14:00 до 20:00 буде застосовано одну чергу відключень по усій країні.

В «Укренерго» зазначають, що графіки можуть змінитись протягом доби.

«Причина тимчасового запровадження обмежень — пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 17 листопада», – йдеться у повідомленні.

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