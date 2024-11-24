Наступні 8 тижнів будуть найскладнішими в історії України після 1991 року, — посол України в Бразилії Мельник

Він закликає українську дипломатію активно працювати з Дональдом Трампом у цей період, оскільки саме зараз він виробляє підходи щодо України.

Наступні 8 тижнів будуть найскладнішими в історії України після року здобуття незалежності. Про це заявив посол України в Бразилії Андрій Мельник у інтерв’ю Радіо Свобода.

Зокрема, він закликав докласти зусиль, як дипломатичних, так і політичних та суспільних, які «мають бути зосереджені стовідсотково саме на цих восьми критичних тижнях до інавгурації президента США Дональда Трампа».

«Тобто в нас є дуже мало часу – фактично 20 січня інавгурація, уже менше як два місяці залишається. Всі можливі канали, які є – дипломатичні, політичні, сімейні, суспільні, релігійні, які завгодно – потрібно для того, щоб наша дипломатія працювала не лише у Вашингтоні, але насамперед в Мар-а-Лаго, на Флориді – там, де більшу частину часу проводить новообраний президент – для того, щоб справді порушити те, що ми очікуємо, пропрацювати там кілька сценаріїв, як це може бути. Бо найгірше буде те, що справді якісь рішення будуть Україні нав'язані через нашу голову», - пояснив посол.

Андрій Мельник переконаний, що «наступні вісім тижнів будуть найбільш відповідальними і складними в історії України після 1991 року».

«Тобто зараз треба вирішувати. Коли прийде день інавгурація, боюся, до того часу вже буде рішення ухвалене і тоді нам буде складніше», - відкреслив посол.

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