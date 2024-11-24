В Дії появится опция получения и продления разрешений на владение оружием, — МВД

Единый реестр оружия и электронный кабинет владельца оружия существенно упростил гражданам подачу документов на получение или продление разрешений.

В приложении Дія появится опция получения и продления разрешений на владение оружием. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Богдан Драпятый, передает МВД.

Он напомнил, что с июня 2023 года действует Единый реестр оружия и электронный кабинет владельца оружия, что существенно упростило для граждан подачу документов на получение или продление разрешений.

Замминистра отметил, что ранее МВД провел опрос среди пользователей электронного кабинета, который показал, что граждане хотят видеть в его функционале карты тиров и стрельбище, мастерских по ремонту оружия, магазины оружия.

«Есть высокий спрос на продолжение цифровизации услуг, а потому это наш безоговорочный приоритет по всей системе органов МВД, определенный Министром внутренних дел Украины Игорем Клименко», — заявил Драпятый.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.