Практика судів
  1. В Україні

Як фізособі подати заяву про включення до реєстру волонтерів

08:32, 25 листопада 2024
Заяву про включення до реєстру волонтерів можна подати до контролюючого органу в паперовій або в електронній формі.
Як фізособі подати заяву про включення до реєстру волонтерів
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головне управління ДПС у Донецькій області роз’яснило, як фізичній особі подати заяву про включення до реєстру волонтерів.

Заяву про включення до Реєстру волонтерів можна подати до контролюючого органу в паперовій або в електронній формі.

У паперовій формі заява може бути подана особисто, поштою, або через уповноважену особу (представника):

- фізичною особою - благодійником особисто - до будь-якого контролюючого органу з пред’явленням паспорта або документа, що посвідчує особу;

- представником - до контролюючого органу за основним місцем обліку (місцем проживання фізичної особи - благодійника), за наявності документа, що посвідчує особу представника, та документа, що посвідчує особу довірителя, або його ксерокопії та довіреності, засвідченої нотаріально, на проведення відповідних дій (після пред'явлення повертається);

- поштою - до контролюючого органу за місцем проживання фізичної особи - благодійника, справжність підпису фізичної особи - благодійника на заяві має бути засвідчений нотаріально.

В електронній формі заява № 1-РВ (ідентифікатор форми F1308303) може бути подана через Електронний кабінет, через застосунок «Моя податкова» у розділі «Послуги».

На Заяву № 1-РВ накладається електронний підпис, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису фізичної особи - благодійника, виданим будь-яким кваліфікованим надавачем електронних довірчих послуг.

Для заповнення та подання заяви після ідентифікації у приватній частині Електронного кабінету у режимі ЕК «Для громадян» знаходимо підрежим «Заява для волонтерів» або в меню «Додатково/Введення звітності/Створити» обираємо форму з кодом F1308303. Після заповнення заяви здійснити перевірку, зберегти, підписати і відправити.

Датою включення фізичної особи – благодійника до Реєстру волонтерів є дата внесення відповідного запису до Реєстру волонтерів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ДПС

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Служба дисциплінарних інспекторів розпочне свою діяльність на початку 2025 року – Вища рада правосуддя

Хоча Служба дисциплінарних інспекторів буде повністю сформована вже у грудні, однак заповнити всі посади дисциплінарних інспекторів вже не вдасться.

Засуджений та його родичі зможуть звертатися до Комісії зі скарг на неналежні умови тримання, яка отримає широкі повноваження

Верховна Рада віднесла до заходів запобігання триманню засуджених в неналежних умовах переведення до іншої установи виконання покарань.

Для чого потрібні нові правила розподілу справ в суді та коли вони набудуть чинності – коментар голови Ради суддів України

Нове Положення про автоматизовану систему документообігу суду набуде чинності тільки після розробки нового програмного забезпечення та окремого повідомлення РСУ, що відбудеться до кінця 2024 року.

Господарський суд зможе стягнути штраф до 121 тисячі грн з боржника під час судового контролю за виконанням рішення – прийнято закон

Під час здійснення судового контролю за виконанням судового рішення суд може стягнути в дохід державного бюджету з відповідача, боржника чи їх керівників штраф у сумі від 60 560 грн до 121 120 грн – Верховна Рада прийняла закон.

Дані медоглядів військовозобов’язаних будуть автоматично потрапляти з Електронної системи охорони здоров’я до Реєстру «Оберіг»

Інформація про стан придатності чоловіків до військової служби автоматично потраплятиме з Електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ) до Реєстру військовозобов’язаних.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Сидор
    Наталія Сидор
    суддя Львівського окружного адміністративного суду