Як фізособі подати заяву про включення до реєстру волонтерів

Заяву про включення до реєстру волонтерів можна подати до контролюючого органу в паперовій або в електронній формі.

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Головне управління ДПС у Донецькій області роз’яснило, як фізичній особі подати заяву про включення до реєстру волонтерів.

Заяву про включення до Реєстру волонтерів можна подати до контролюючого органу в паперовій або в електронній формі.

У паперовій формі заява може бути подана особисто, поштою, або через уповноважену особу (представника):

- фізичною особою - благодійником особисто - до будь-якого контролюючого органу з пред’явленням паспорта або документа, що посвідчує особу;

- представником - до контролюючого органу за основним місцем обліку (місцем проживання фізичної особи - благодійника), за наявності документа, що посвідчує особу представника, та документа, що посвідчує особу довірителя, або його ксерокопії та довіреності, засвідченої нотаріально, на проведення відповідних дій (після пред'явлення повертається);

- поштою - до контролюючого органу за місцем проживання фізичної особи - благодійника, справжність підпису фізичної особи - благодійника на заяві має бути засвідчений нотаріально.

В електронній формі заява № 1-РВ (ідентифікатор форми F1308303) може бути подана через Електронний кабінет, через застосунок «Моя податкова» у розділі «Послуги».

На Заяву № 1-РВ накладається електронний підпис, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису фізичної особи - благодійника, виданим будь-яким кваліфікованим надавачем електронних довірчих послуг.

Для заповнення та подання заяви після ідентифікації у приватній частині Електронного кабінету у режимі ЕК «Для громадян» знаходимо підрежим «Заява для волонтерів» або в меню «Додатково/Введення звітності/Створити» обираємо форму з кодом F1308303. Після заповнення заяви здійснити перевірку, зберегти, підписати і відправити.

Датою включення фізичної особи – благодійника до Реєстру волонтерів є дата внесення відповідного запису до Реєстру волонтерів.

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