В Литве грузовой самолет упал на жилой дом – есть пострадавшие и погибший

Грузовой Boeing 737 разбился в Вильнюсе.

Источник фото: Delfi

Вблизи Вильнюсского аэропорта разбился грузовой самолет Boeing 737-400 компании DHL. Воздушное судно упало на двухэтажный жилой дом в столице Литвы. Об этом сообщает Delfi.

Катастрофа произошла около 03:30 по центральноевропейскому времени на улице Жирню. В результате падения самолета вспыхнул пожар в здании. Для его ликвидации привлекли 7 пожарных машин, включая команду аэропорта.

На борту самолета находились четыре человека: двое пилотов и двое сотрудников компании DHL. Спасатели освободили одного из пилотов из кабины, а еще двух пострадавших госпитализировали. Один человек погиб. Информации о пострадавших среди жильцов дома пока нет.

По данным FlightAware, самолет вылетел из аэропорта Лейпциг/Галле в 03:08. Воздушное судно арендовалось компанией DHL и эксплуатировалось авиакомпанией SWIFT Air.

Сейчас работа Вильнюсского аэропорта не претерпела изменений, но обстоятельства катастрофы расследуются.

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