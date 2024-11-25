У Києві погіршився стан повітря – столицю поглинув пил

Високий рівень забруднення повітря зафіксований на Харківському шосе та Вербицького.

У двох районах Києва зафіксовано підвищену концентрацію зважених часток у повітрі, що може впливати на здоров’я мешканців. Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації.

Як пояснили в КМДА, причиною тимчасового погіршення стану повітря на лівому березі можуть бути метеорологічні умови, зокрема, низька швидкість вітру. Тож, якщо є очищувач повітря, то варто вмикати на максимум.

За даними стаціонарних пунктів моніторингу якості повітря, стан забруднення виглядає так:

Проспект Європейського Союзу, 64-Г – загальний індекс якості повітря (CAQI) – 39 (низький рівень забрудненості).

Вул. Щусєва, 20 – CAQI – 48 (низький рівень).

Вул. Турівська, 28 – CAQI – 18 (низький рівень).

Проспект Берестейський, 97 – CAQI – 31 (низький рівень).

Вул. Китаївська, 22 – CAQI – 35 (низький рівень).

Вул. Харківське шосе, 7/1 – CAQI – 82 (високий рівень).

Вул. Архітектора Вербицького, 26 – CAQI – 77 (високий рівень).

Чим нижчий показник CAQI, тим краща якість повітря. Високі показники на Харківському шосе та вулиці Архітектора Вербицького вказують на небезпечний рівень забруднення.

Рекомендації медиків:

Уникати перебування на відкритому повітрі без потреби та зачинити вікна.

Утриматися від фізичних навантажень на вулиці.

Споживати більше води, щоб підтримувати організм.

Мешканцям столиці радять стежити за оновленням даних про якість повітря, щоб вчасно вжити заходів для збереження здоров’я.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.