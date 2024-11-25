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У Києві погіршився стан повітря – столицю поглинув пил

09:08, 25 листопада 2024
Високий рівень забруднення повітря зафіксований на Харківському шосе та Вербицького.
У Києві погіршився стан повітря – столицю поглинув пил
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У двох районах Києва зафіксовано підвищену концентрацію зважених часток у повітрі, що може впливати на здоров’я мешканців. Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації.

Як пояснили в КМДА, причиною тимчасового погіршення стану повітря на лівому березі можуть бути метеорологічні умови, зокрема, низька швидкість вітру. Тож, якщо є очищувач повітря, то варто вмикати на максимум.

За даними стаціонарних пунктів моніторингу якості повітря, стан забруднення виглядає так:

  • Проспект Європейського Союзу, 64-Г – загальний індекс якості повітря (CAQI) – 39 (низький рівень забрудненості).
  • Вул. Щусєва, 20 – CAQI – 48 (низький рівень).
  • Вул. Турівська, 28 – CAQI – 18 (низький рівень).
  • Проспект Берестейський, 97 – CAQI – 31 (низький рівень).
  • Вул. Китаївська, 22 – CAQI – 35 (низький рівень).
  • Вул. Харківське шосе, 7/1 – CAQI – 82 (високий рівень).
  • Вул. Архітектора Вербицького, 26 – CAQI – 77 (високий рівень).

Чим нижчий показник CAQI, тим краща якість повітря. Високі показники на Харківському шосе та вулиці Архітектора Вербицького вказують на небезпечний рівень забруднення.

Рекомендації медиків:

  • Уникати перебування на відкритому повітрі без потреби та зачинити вікна.
  • Утриматися від фізичних навантажень на вулиці.
  • Споживати більше води, щоб підтримувати організм.

Мешканцям столиці радять стежити за оновленням даних про якість повітря, щоб вчасно вжити заходів для збереження здоров’я.

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Київ

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