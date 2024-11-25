У Києві погіршився стан повітря – столицю поглинув пил

У двох районах Києва зафіксовано підвищену концентрацію зважених часток у повітрі, що може впливати на здоров’я мешканців. Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації.
Як пояснили в КМДА, причиною тимчасового погіршення стану повітря на лівому березі можуть бути метеорологічні умови, зокрема, низька швидкість вітру. Тож, якщо є очищувач повітря, то варто вмикати на максимум.
За даними стаціонарних пунктів моніторингу якості повітря, стан забруднення виглядає так:
Чим нижчий показник CAQI, тим краща якість повітря. Високі показники на Харківському шосе та вулиці Архітектора Вербицького вказують на небезпечний рівень забруднення.
Рекомендації медиків:
Мешканцям столиці радять стежити за оновленням даних про якість повітря, щоб вчасно вжити заходів для збереження здоров’я.
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