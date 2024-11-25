Андрей Сибига отправился в Италию на встречу министров G7

25-26 ноября министр иностранных дел Украины Андрей Сибига примет участие в министерской встрече «Группы семи» (G7) в Итальянской Республике. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.
В первый день визита, 25 ноября, Андрей Сибига проведет ряд двусторонних встреч, в частности с министром иностранных дел Италии Антонио Таяни, верховным представителем ЕС по внешней политике Жозепом Боррелем и представителями стран «Глобального Юга».
26 ноября глава МИД Украины примет участие в специальной сессии встречи G7, посвященной ситуации в Украине. В рамках мероприятия также запланированы переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном, министрами иностранных дел Франции Жаном-Ноэлем Барро, Канады Мелани Жоли и Германии Анналеной Бербок.
Основные темы встреч:
Особое внимание во время встреч будут уделять поддержке Формулы мира, инициированной Президентом Владимиром Зеленским, которая базируется на принципах Устава ООН.
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