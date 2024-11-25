Андрей Сибига отправился в Италию на встречу министров G7

Темы обсуждения – санкции против РФ и безопасность Украины.

Фото: DW

25-26 ноября министр иностранных дел Украины Андрей Сибига примет участие в министерской встрече «Группы семи» (G7) в Итальянской Республике. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

В первый день визита, 25 ноября, Андрей Сибига проведет ряд двусторонних встреч, в частности с министром иностранных дел Италии Антонио Таяни, верховным представителем ЕС по внешней политике Жозепом Боррелем и представителями стран «Глобального Юга».

26 ноября глава МИД Украины примет участие в специальной сессии встречи G7, посвященной ситуации в Украине. В рамках мероприятия также запланированы переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном, министрами иностранных дел Франции Жаном-Ноэлем Барро, Канады Мелани Жоли и Германии Анналеной Бербок.

Основные темы встреч:

Укрепление международной поддержки Украины в противодействии агрессии РФ.

Реакция на привлечение КНДР к военному сотрудничеству с Россией.

Обсуждение последних обстрелов Украины баллистическими ракетами, атак на гражданскую инфраструктуру и энергосистему.

Договоренности по усилению военной помощи, санкционного давления на Россию и реализации украинского Плана победы.

Особое внимание во время встреч будут уделять поддержке Формулы мира, инициированной Президентом Владимиром Зеленским, которая базируется на принципах Устава ООН.

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