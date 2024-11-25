Турцию накрыли сильные снегопады – закрыли школы, есть погибший и пострадавшие

Снегопады и метели привели к отмене обучения в 20 провинциях Турции.

Фото: CNN Türk

Из-за сильного снегопада, метели и гололеда в Турции 25 ноября было прекращено обучение в школах 20 провинций. Также закрыты школы в отдельных районах еще пяти провинций, сообщает CNN Türk.

Согласно сообщению, учебные заведения не будут работать в таких провинциях, как Самсун, Кайсери, Нигде, Невшехир, Болу, Гюмушхане, Байбурт, Йозгат, Токат, Сивас, Кахраманмараш, Эрзинджан, Киршехир, Кастамон, Караман, Малатия, Эрзурум, Тунджели, Элазиг, Аксарай.

Снегопады и шторм также привели к многочисленным заторам на дорогах, в частности в провинции Малатия, где 787 человек были спасены из снежных заносов. В одной из снежных ловушек на горе в районе Хекимхан оказались пятеро пастухов. Все они были спасены, но один из них скончался в больнице от полученных травм.

Работы по расчистке дорог и спасению граждан продолжаются, а местные власти продолжают принимать решения о прекращении обучения в районах, где сохраняются плохие погодные условия.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.