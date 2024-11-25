У Калузі дрони атакували завод «Тайфун», який виготовляє деталі для ракетних систем

После атаки завод «Тайфун» частично остановлен.

В Калужской области России, кроме нефтебазы, был атакован завод «Тайфун», который является частью военно-промышленного комплекса РФ. Глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко подтвердил информацию об атаке. Как отмечают российские Телеграм-каналы, в городе возник большой пожар, а до этого жители слышали взрывы.

Завод специализируется на изготовлении радиоэлектронной аппаратуры, включая системы связи, радиолокационное оборудование, а также устройства для радиоэлектронной разведки. Кроме того, он производит оптико-электронные компоненты для систем наблюдения и наведения боевой техники, а также комплектующие для авиации, ракетных установок и систем противовоздушной обороны.

Завод также занимается модернизацией и техническим обслуживанием военной техники, а также изготавливает электронные модули для интеграции различных военных систем. Информация о последствиях атаки и повреждениях на предприятии пока не предоставлялась.

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