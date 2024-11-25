Харків планує створити «енергетичний острів» для децентралізації енергозабезпечення

Мер Харкова анонсував створення «енергетичного острова» для зниження залежності від постачання енергії.

Влада Харкова анонсувала плани щодо створення «енергетичного острова» для децентралізації енергосистеми міста, що дозволить знизити залежність від постачання енергії з інших регіонів.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про ці плани в ефірі телемарафону, підкресливши, що вже розпочато встановлення відповідного обладнання, яке стане основою для децентралізації енергозабезпечення.

«Ми співпрацюємо з міжнародними партнерами, зокрема виробниками такого устаткування, адже в Україні його не виготовляють», - зазначив Терехов, однак не розкрив деталей співпраці та конкретного обладнання.

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