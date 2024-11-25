Харків планує створити «енергетичний острів» для децентралізації енергозабезпечення

Влада Харкова анонсувала плани щодо створення «енергетичного острова» для децентралізації енергосистеми міста, що дозволить знизити залежність від постачання енергії з інших регіонів.
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про ці плани в ефірі телемарафону, підкресливши, що вже розпочато встановлення відповідного обладнання, яке стане основою для децентралізації енергозабезпечення.
«Ми співпрацюємо з міжнародними партнерами, зокрема виробниками такого устаткування, адже в Україні його не виготовляють», - зазначив Терехов, однак не розкрив деталей співпраці та конкретного обладнання.
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