Набрав більше 100 кг ваги, щоб не йти в армію – у Південній Кореї судили чоловіка

У Південній Кореї чоловіка засудили за спробу уникнути армії через набір зайвої ваги.

Фото: warsonline.info

У Південній Кореї 26-річного чоловіка засудили за спробу уникнути обов'язкової військової служби, штучно набравши зайву вагу. Цю інформацію повідомляє BBC.

Згідно з південнокорейським законодавством, кожен чоловік з 18 років зобов'язаний відслужити в армії не менше 18 місяців. Під час першого медогляду чоловіка з Сеулу визнали придатним до служби. Проте, на фінальному огляді лікарі виявили, що його вага перевищувала 102 кілограми, що призвело до рішення про непридатність для стройової служби. Замість цього йому дозволили службу на небойовій посаді.

Чоловіка та його друга, який порадив йому набрати зайву вагу, суд визнав винними в ухиленні від армії. Чоловіку призначено рік умовного ув'язнення, а його друг отримав пів року умовно. Засуджений не визнає своєї провини та стверджує, що не очікував, що друг погодиться на такий крок.

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