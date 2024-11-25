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В Україні стартує перший етап запуску Єдиного реєстру домашніх тварин

13:13, 25 листопада 2024
У межах першого етапу ветеринарним лікарям відкрили авторизацію.
В Україні стартує перший етап запуску Єдиного реєстру домашніх тварин
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В Україні стартував перший етап запуску Єдиного державного реєстру домашніх тварин. Про це повідомив міністр аграрної політики і продовольства Віталій Коваль.

Зокрема, у межах першого етапу ветеринарним лікарям відкрили авторизацію.

«Єдиний державний реєстр домашніх тварин - це державний реєстр на платформі «Дія.Engine». Тут зберігатимуться дані про котів, собак і тхорів: прізвисько та опис тварини, інформація про вакцинацію та біостерилізацію, контакти власників або утримувачів, а також інші суттєві для здоров'я тварин дані», - вказав міністр.

Мета реєстру - допомогти ефективніше запобігати поширенню небезпечних хвороб, гармонізувати з європейським українське законодавство з поводження з тваринами, формувати культуру відповідальних власників, які належно піклуються про своїх улюбленців, нагадав Коваль.

Реєстр буде запроваджено у два етапи.

Зокрема, на першому етапі Мінагрополітики зосередиться на залученні ветеринарних клінік і лікарів до роботи з платформою.

Ветлікарі мають подати заявку до Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Для цього керівник закладу ветеринарної медицини заповнює заяву в кабінеті в Реєстрі. Держпродспоживслужба протягом 10 робочих днів перевіряє надані дані, погоджує або відхиляє заяву та надсилає повідомлення про результат розгляду на електронну пошту заявника.

Після підтвердження авторизації керівник ветеринарної установи зможе внести до Реєстру дані про ветеринарних лікарів, які безпосередньо реєструватимуть тварин у реєстрі. Після цього ветлікарі-агенти з реєстрації мають зайти у свої кабінети в Реєстрі та дозаповнити дані про себе.

Після авторизації ветеринарна установа з офіційним стартом другого етапу запуску Реєстру буде готова розпочати реєстрацію домашніх тварин. Про кампанію з реєстрації тварин Мінагрополітики оголосить додатково.

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Мінагрополітики тварини

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