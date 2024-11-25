Министерство здравоохранения усилит контроль над психиатрическими осмотрами с 2025 года

Это делают для того чтобы избежать злоупотреблений и подделок справок.

Министерство здравоохранения ужесточает контроль над психиатрическими осмотрами. Цель – избегание злоупотреблений и подделок справок.

Приказ Минздрава № 1759 от 15 октября 2024 года о соответствующих изменениях вступает в силу 1 января 2025 года.

Для того чтобы избежать злоупотреблений, справки о психиатрических осмотрах (предварительном, периодическом и внеочередном, в т. ч. на предмет употребления психоактивных веществ) будут выдавать только медучреждения, которые:

имеют лицензию по специальности «Психиатрия»;

заключили договор с НСЗУ по соответствующим пакетам услуг;

работают в системе электронного здравоохранения (ЭСОЗ).

Обзоры также могут проводить лицензированные медучреждения госструктур (Минобороны, МВД, СБУ, СЗРУ, Госспецсвязи и т.п.), оказывающие медпомощь.

Министерство указывает, что осмотр будет проводить только квалифицированный врач-психиатр, зарегистрированный в ЭСОЗ. Справка будет действовать 12 месяцев с даты проведения осмотра.

«В настоящее время 904 медучреждения (1517 мест предоставления услуг по всей Украине) законтрактованы с НСЗУ и оказывают амбулаторную, стационарную и мобильную медицинскую помощь по направлению «Психологическая и психиатрическая помощь» и могут обеспечивать проведение психиатрических осмотров в соответствии с новыми требованиями», — отметили в Минздраве.

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