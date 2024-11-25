Украина нуждается в большей военной помощи от США, чем Тайвань, – Цай Инвэнь

Бывший президент Тайваня призвала США продолжать помощь Украине.

Фото: flickr.com

Бывший президент Тайваня Цай Инвэнь заявила, что Украина сейчас больше нуждается в военной помощи от США, чем ее страна. Об этом сообщает Politico.

Это заявление прозвучало после того, как командующий Индо-Тихоокеанского командования Вооруженных сил США Сэмюэл Папаро выразил обеспокоенность по поводу сокращения военных запасов США из-за поставок оружия Украине, что, по его словам, может негативно сказаться на возможностях США в случае конфликта с Китаем.

В ответ на это Цай Инвэнь подчеркнула, что Вашингтон должен продолжать оказывать поддержку Украине, поскольку ее победа станет самым эффективным сдерживающим фактором для потенциальной агрессии в будущем. Она добавила, что у Тайваня «еще есть время», но для Украины ситуация является критической.

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