США могут разместить ракеты в Японии для реагирования на возможное обострение ситуации на Тайване

Военный план Японии и США может быть одобрен в следующем месяце, отмечают в СМИ.

Япония и США составляют общий военный план для реагирования на возможное обострение ситуации на Тайване. План предполагает размещение ракет в Японии, пишет Голос Америки со ссылкой на сообщение японского информационного агентства Kyodo.

Так, в СМИ по информации Kyodo со ссылкой на неназванные американские и японские источники указывают, что согласно плану, который, как ожидается, будет одобрен в следующем месяце, США разместят ракетные подразделения в Японии, а также на Филиппинах.

В настоящее время в Министерстве обороны Японии и посольстве США и Филиппин в Токио не ответили на вопрос о комментарии, добавляют в СМИ.

Ранее бывшая президентка Тайваня Цай Инвэнь заявила, что Украина сейчас больше нуждается в военной помощи от США, чем ее страна.

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