Япония усиливает санкции против России и КНДР из-за их военного сотрудничества

Токио вводит ограничения на импорт и экспорт товаров в Россию и Северную Корею.

Фото: radiosvoboda

Правительство Японии приняло решение усилить санкции против России и Северной Кореи в ответ на их укрепление военного сотрудничества. Как сообщает NHK, Япония уже ввела ряд ограничений, включая запрет на импорт и экспорт товаров, а также замораживание активов.

Сейчас правительство Японии обсуждает возможность расширения замораживания активов обеих стран. Власти страны подчеркивают, что усиление военных связей между Россией и Северной Кореей представляет угрозу для мира и безопасности в Европе, а также нарушает международные правовые нормы.

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