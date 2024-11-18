Японія посилює санкції проти Росії та КНДР через їхню військову співпрацю

Токіо вводить обмеження на імпорт та експорт товарів до Росії та Північної Кореї.

Фото: radiosvoboda

Уряд Японії ухвалив рішення посилити санкції проти Росії та Північної Кореї у відповідь на їхнє зміцнення військової співпраці. Як повідомляє NHK, Японія вже запровадила низку обмежень, включаючи заборону на імпорт і експорт товарів, а також заморожування активів.

Наразі уряд Японії обговорює можливість розширення заморожування активів обох країн. Влада країни підкреслює, що посилення військових зв'язків між Росією та Північною Кореєю становить загрозу для миру і безпеки в Європі, а також порушує міжнародні правові норми.

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