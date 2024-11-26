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В Пентагоні не бачать ознак присутності військ КНДР в Україні

08:30, 26 листопада 2024
У США заявили, що наразі війська КНДР були помічені в Курській області.
В Пентагоні не бачать ознак присутності військ КНДР в Україні
Фото: aa.com.tr
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Речниця міністра оборони США Сабріна Сінгх заявила, що країна наразі не спостерігають ознак присутності на території України північнокорейських військовослужбовців, які беруть участь у війні на боці РФ. Проте, війська КНДР є в Курській області. Про це вона сказала на брифінгу в Вашингтоні.

«Немає жодних ознак того, що в Україні є солдати КНДР», - заявила американська чиновниця.

За словами заступниці речника Пентагона, США фіксували, що північнокорейські військові «розташовані навколо Курської області, але ви знаєте, на цей момент (вони, - ред.) не рухаються в Україну».

На запитання, чи мають США інформацію про загибель 500 північнокорейських військових в Курській області в результаті нещодавнього удару Сил оборони України, Сінгх не змогла це підтвердити чи спростувати.

Раніше ми писали, що Японія посилює санкції проти Росії та КНДР через їхню військову співпрацю.

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