Телефонный разговор не был приятным, — Шольц о своем звонке Путину

Олаф Шольц заявил, что Путин настаивал на достижении своих военных целей в Украине.

Фото: united24media.com

Канцлер Германии Олаф Шольц прокомментировал недавний телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Заявление он сделал в эфире телеканала ZDF.

Шольц отметил, что этот разговор не был приятным, поскольку Путин настаивал на достижении своих военных целей в Украине.

По словам канцлера, такие разговоры, по его мнению, важны, поскольку «в них можно призвать оппонента вывести войска из оккупированной территории».

Шольц также отметил, что поддержка Украины в борьбе с российской агрессией станет одним из важных вопросов предвыборной кампании в Бундестаге.

«Сейчас в Европе идет война, и это беспокоит граждан. В этой войне нужно хорошо подумать о том, как поступать мудро. Как действовать осмотрительно.

Германия стала второй страной в мире по объему помощи Украине, но мы не передали крылатые ракеты и не дали разрешения наносить удары своим оружием по территории России.

Я считаю, что это тот курс, который поддерживает большинство граждан», – сказал он.

Ранее сообщалось, что Шольц в телефонном разговоре с путиным призвал вывести войска из Украины и сесть за стол переговоров.

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