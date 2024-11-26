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Голова ВС обговорив із депутатом Європарламенту зміцнення верховенства права в Україні

09:42, 26 листопада 2024
Голова Верховного Суду Станіслав Кравченко провів зустріч із депутатом Європейського парламенту Дайнюсом Жалімасом.
Голова ВС обговорив із депутатом Європарламенту зміцнення верховенства права в Україні
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Верховний Суд залучений до процесу переговорів про вступ України до Європейського Союзу та повністю відкритий до діалогу, який сприятиме розумінню європейською спільнотою умов і особливостей роботи національної судової системи та викликів, які перед нею постали.

На цьому акцентував Голова Верховного Суду Станіслав Кравченко під час зустрічі з депутатом Європейського парламенту від Литовської Республіки Дайнюсом Жалімасом, присвяченої обговоренню питань щодо забезпечення відповідальності за злочин агресії проти України, зміцнення верховенства права в Україні та підтримки її інтеграції до ЄС.

Голова ВС висловив вдячність уряду й народові Литовської Республіки за надійну підтримку, а особисто Дайнюсу Жалімасу – за активну участь у процесі реформ, що відбуваються в Україні, та волонтерську допомогу.

Станіслав Кравченко також поінформував про особливості організації роботи судів в умовах війни з урахуванням необхідності дотримання балансу між забезпеченням безпеки учасників проваджень і необхідністю безперервного здійснення судочинства. У цьому контексті учасники зустрічі обговорили можливості розгляду справ у дистанційному режимі та в порядку письмового провадження.

Дайнюс Жалімас наголосив, що європейська спільнота має бути обізнана про реальний стан справ в Україні в контексті євроінтеграційних процесів, тому слід використовувати всі наявні можливості для того, щоб поширювати таку інформацію. Депутат Європейського парламенту висловив готовність сприяти ініціативам, спрямованим на розвиток верховенства права в Україні та посилення незалежності судової влади, і надавати необхідну в цьому процесі експертну підтримку.

Радниця депутата Поліна Казакевич відзначила роботу Верховного Суду щодо забезпечення перекладу та аналізу практики Суду справедливості ЄС і подякувала ВС за лідерство в цьому питанні. На переконання Поліни Казакевич, це вочевидь сприятиме тому, що національні суди застосовуватимуть українське законодавство з урахуванням європейських підходів і правил.

Суддя ВС у ККС Олександра Яновська окреслила деякі питання гендерної політики в судовій гілці влади, зокрема у Верховному Суді, та звернула увагу на прогрес національних судів в аспекті тривалості проваджень у судах.

Крім того, учасники зустрічі обговорили проблему щодо кадрового наповнення судів і практику застосування процедури in absentia, зокрема відповідний досвід Литви.

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