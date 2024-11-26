Голова ВС обговорив із депутатом Європарламенту зміцнення верховенства права в Україні

Голова Верховного Суду Станіслав Кравченко провів зустріч із депутатом Європейського парламенту Дайнюсом Жалімасом.

Верховний Суд залучений до процесу переговорів про вступ України до Європейського Союзу та повністю відкритий до діалогу, який сприятиме розумінню європейською спільнотою умов і особливостей роботи національної судової системи та викликів, які перед нею постали.

На цьому акцентував Голова Верховного Суду Станіслав Кравченко під час зустрічі з депутатом Європейського парламенту від Литовської Республіки Дайнюсом Жалімасом, присвяченої обговоренню питань щодо забезпечення відповідальності за злочин агресії проти України, зміцнення верховенства права в Україні та підтримки її інтеграції до ЄС.

Голова ВС висловив вдячність уряду й народові Литовської Республіки за надійну підтримку, а особисто Дайнюсу Жалімасу – за активну участь у процесі реформ, що відбуваються в Україні, та волонтерську допомогу.

Станіслав Кравченко також поінформував про особливості організації роботи судів в умовах війни з урахуванням необхідності дотримання балансу між забезпеченням безпеки учасників проваджень і необхідністю безперервного здійснення судочинства. У цьому контексті учасники зустрічі обговорили можливості розгляду справ у дистанційному режимі та в порядку письмового провадження.

Дайнюс Жалімас наголосив, що європейська спільнота має бути обізнана про реальний стан справ в Україні в контексті євроінтеграційних процесів, тому слід використовувати всі наявні можливості для того, щоб поширювати таку інформацію. Депутат Європейського парламенту висловив готовність сприяти ініціативам, спрямованим на розвиток верховенства права в Україні та посилення незалежності судової влади, і надавати необхідну в цьому процесі експертну підтримку.

Радниця депутата Поліна Казакевич відзначила роботу Верховного Суду щодо забезпечення перекладу та аналізу практики Суду справедливості ЄС і подякувала ВС за лідерство в цьому питанні. На переконання Поліни Казакевич, це вочевидь сприятиме тому, що національні суди застосовуватимуть українське законодавство з урахуванням європейських підходів і правил.

Суддя ВС у ККС Олександра Яновська окреслила деякі питання гендерної політики в судовій гілці влади, зокрема у Верховному Суді, та звернула увагу на прогрес національних судів в аспекті тривалості проваджень у судах.

Крім того, учасники зустрічі обговорили проблему щодо кадрового наповнення судів і практику застосування процедури in absentia, зокрема відповідний досвід Литви.

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