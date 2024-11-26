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Трамп обіцяє в перший день президентства збільшити мита на товари з Китаю, Мексики та Канади

10:18, 26 листопада 2024
Дональд Трамп хоче запровадити 25% тариф на всі товари з Канади і Мексики, а також додатковий 10% тариф на товари з Китаю.
Трамп обіцяє в перший день президентства збільшити мита на товари з Китаю, Мексики та Канади
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Новообраний президент США Дональд Трамп повідомив, що в перший день перебування на посаді збільшить мита на товари, що постачаються до країни з Мексики, Канади і Китаю. Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Truth Social.

Трамп повідомив, що одним зі своїх перших указів запровадить 25-відсотковий тариф на всі товари, що надходять до країни з Канади і Мексики, і додатковий 10-відсотковий тариф на товари з Китаю.

«20 січня, як один з моїх перших указів, я підпишу всі необхідні документи, щоб стягнути з Мексики і Канади 25-відсоткові мита на всі товари, що надходять до США», – написав він.

Трамп поскаржився на те, що «тисячі людей ринуть через Мексику і Канаду, приносячи злочинність і наркотики на небаченому раніше рівні». Він пообіцяв, що нові тарифи залишатимуться чинними, «доки наркотики, зокрема фентаніл, і всі нелегали не припинять це вторгнення в нашу країну!»

«І Мексика, і Канада мають абсолютне право і владу легко вирішити цю давно назрілу проблему. Ми вимагаємо, щоб вони скористалися цією владою», – продовжив він.

У іншому пості Трамп написав про Китай. Він сказав, що «провів багато розмов з Китаєм про величезну кількість наркотиків, зокрема фентанілу, які надсилаються до Сполучених Штатів – але безрезультатно».

«До тих пір, поки вони не зупиняться, ми будемо стягувати з Китаю додаткове мито в розмірі 10%, понад будь-які інші додаткові мита, на всі їхні численні товари, що надходять до Сполучених Штатів Америки», – написав Трамп.

Раніше ми писали, що колишні чиновники адміністрації Дональда Трампа вважають, що європейським лідерам не слід розраховувати, що погрози Трампа запровадити мито — «просто блеф».

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США

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