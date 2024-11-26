Тернопіль атакували шахеди — в місті не працюють ліфти, проблеми зі світлом та водою

У Тернополі відновлюють роботу пунктів обігріву.

Росія атакувала Тернопіль шахедами, під ударом опинилася критична інфраструктура. Міський голова Тернополя Сергій Надал сповістив, що пошкоджено електроінфраструктуру, від якої живиться місто. Через це виникли проблеми з електричним громадським транспортом, відключенням світла та води.

Тролейбуси в Тернополі тимчасово не курсуватимуть.

"До уваги споживачів електроенергії! Через масовану дронову атаку на енергетичну інфраструктуру вимушено вводяться мережеві обмеження у Тернопільській області для споживачів", - повідомили у АТ "Тернопільобленерго".

У багатоквартирних будинках ліфти не працюватимуть до моменту повного відновлення електропостачання.

Гaзопостaчaння усiх споживaчiв у мiстi зaбeзпeчується у штaтному рeжимi.

Енергетики працюють над поступовим відновленням енергопостачання.

У місті відновили роботу пунктів обігріву.

Нагадємо, що у ніч на 26 листопада РФ атакувала Україну чотирма балістичними ракетами «Іскандер-М» з Воронезької та Курської областей. Також було випущено рекордну кількість ударних дронів – 188.

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