Практика судов
  1. В Украине

Тернополь атаковали шахеды - в городе не работают лифты, проблемы со светом и водой

10:24, 26 ноября 2024
В Тернополе возобновляется работа пунктов обогрева.
Тернополь атаковали шахеды - в городе не работают лифты, проблемы со светом и водой
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Россия атаковала Тернополь шахедами, под ударом оказалась критическая инфраструктура. Городской голова Тернополя Сергей Надал сообщил, что повреждена электроинфраструктура, от которой питается город. Поэтому возникли проблемы с электрическим общественным транспортом, отключением света и воды.

Троллейбусы в Тернополе временно не будут курсировать.

"Вниманию потребителей электроэнергии! Из-за массированной дроновой атаки на энергетическую инфраструктуру вынужденно вводятся сетевые ограничения в Тернопольской области для потребителей", - сообщили в АО "Тернопольоблэнерго".

В многоквартирных домах лифты не будут работать до полного восстановления электроснабжения.

Газоснабжение всех потребителей в городе обеспечивается в штатном режиме.

Энергетики работают над постепенным возобновлением энергоснабжения.

В городе возобновили работу пунктов обогрева.

Напомним, что в ночь на 26 ноября РФ атаковала Украину четырьмя баллистическими ракетами «Искандер-М» из Воронежской и Курской областей. Также было выпущено рекордное количество ударных дронов – 188.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Голосование совладельцев многоквартирного дома будет осуществляться через электронную систему – Кабмин принял постановление

Кабмин решил ввести систему управления многоквартирными домами, а также профессиональную аттестацию на соответствие квалификационным требованиям профессии «менеджер (управляющий) жилого дома».

МВД и Минюст утвердили изменения во исполнение решений судов об ограничении нарушителей военного учета в праве вождения авто

Установление временного ограничения в праве управления транспортными средствами – МВД и Минюст внесли изменения в порядок взаимодействия для выполнения решений судов по уклонистам.

Результаты отбора руководителя САП и директора НАБУ будут обжаловать в новый Высший специализированный админсуд

Результаты конкурсов на руководителей САП, НАПК и НАБУ будут обжаловать в Высший специализированный административный суд – законопроект Кабмина.

Конкурс в апелляционные суды – IQ-тестирование состоится после отмены требования о необходимости преодоления барьера в 75% баллов

Однако для конкурса на должности судей ВАКС и АП ВАКС требование в 75% баллов остается в силе.

Кабмин утвердил схему должностных окладов чиновников в прокуратурах и секторе безопасности и обороны

Утверждена схема должностных окладов на должностях государственной службы с учетом семей и уровней должностей, юрисдикции и типов органов сектора безопасности и обороны Украины, областных и окружных прокуратур в 2024 году.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Інна Коваленко
    Інна Коваленко
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва