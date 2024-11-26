Тернополь атаковали шахеды - в городе не работают лифты, проблемы со светом и водой

В Тернополе возобновляется работа пунктов обогрева.

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Россия атаковала Тернополь шахедами, под ударом оказалась критическая инфраструктура. Городской голова Тернополя Сергей Надал сообщил, что повреждена электроинфраструктура, от которой питается город. Поэтому возникли проблемы с электрическим общественным транспортом, отключением света и воды.

Троллейбусы в Тернополе временно не будут курсировать.

"Вниманию потребителей электроэнергии! Из-за массированной дроновой атаки на энергетическую инфраструктуру вынужденно вводятся сетевые ограничения в Тернопольской области для потребителей", - сообщили в АО "Тернопольоблэнерго".

В многоквартирных домах лифты не будут работать до полного восстановления электроснабжения.

Газоснабжение всех потребителей в городе обеспечивается в штатном режиме.

Энергетики работают над постепенным возобновлением энергоснабжения.

В городе возобновили работу пунктов обогрева.

Напомним, что в ночь на 26 ноября РФ атаковала Украину четырьмя баллистическими ракетами «Искандер-М» из Воронежской и Курской областей. Также было выпущено рекордное количество ударных дронов – 188.

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