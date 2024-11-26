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НБУ хочет обновить порядок выполнения межбанковских платежных операций

10:54, 26 ноября 2024
Нацбанк хочет определить особенности выполнения мгновенного перевода СЭП небанковскими поставщиками платежных услуг через банк, являющийся участником мгновенного перевода СЭП.
НБУ хочет обновить порядок выполнения межбанковских платежных операций
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Национальный банк Украины намерен обновить порядок выполнения межбанковских платежных операций в Украине в национальной валюте. Об этом сообщили на официальном сайте НБУ.

Отмечается, что такая потребность обусловлена ​​вступлением в силу 8 ноября Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию функций Национального банка Украины по государственному регулированию рынков финансовых услуг», которым вносятся изменения в Закон Украины «О платежных услугах» и определяется возможность осуществление в Украине мгновенных кредитовых переводов.

НБУ предлагает, в частности:

определить порядок принятия и исключения участников мгновенного кредитового перевода, выполняемого через систему электронных платежей НБУ (далее – мгновенный перевод СЭП);

нормировать особенности выполнения мгновенного перевода СЭП;

уточнить технологию выполнения средствами СЭП принудительного, бесспорного и договорного списания денежных средств с корреспондентского счета банка;

определить особенности выполнения мгновенного перевода СЭП небанковскими поставщиками платежных услуг через банк, являющийся участником мгновенного перевода СЭП.

 Соответствующие нормы содержат проект постановления Правления Национального банка Украины «Об утверждении Изменений к Инструкции об исполнении межбанковских платежных операций в Украине в национальной валюте» (далее - проект постановления), который предлагается для общественного обсуждения.

Замечания и предложения к проекту постановления принимаются согласно форме предоставления замечаний и предложений до 4 декабря 2024 включительно.

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НБУ

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