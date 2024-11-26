НБУ хочет обновить порядок выполнения межбанковских платежных операций

Нацбанк хочет определить особенности выполнения мгновенного перевода СЭП небанковскими поставщиками платежных услуг через банк, являющийся участником мгновенного перевода СЭП.

Национальный банк Украины намерен обновить порядок выполнения межбанковских платежных операций в Украине в национальной валюте. Об этом сообщили на официальном сайте НБУ.

Отмечается, что такая потребность обусловлена ​​вступлением в силу 8 ноября Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию функций Национального банка Украины по государственному регулированию рынков финансовых услуг», которым вносятся изменения в Закон Украины «О платежных услугах» и определяется возможность осуществление в Украине мгновенных кредитовых переводов.

НБУ предлагает, в частности:

определить порядок принятия и исключения участников мгновенного кредитового перевода, выполняемого через систему электронных платежей НБУ (далее – мгновенный перевод СЭП);

нормировать особенности выполнения мгновенного перевода СЭП;

уточнить технологию выполнения средствами СЭП принудительного, бесспорного и договорного списания денежных средств с корреспондентского счета банка;

определить особенности выполнения мгновенного перевода СЭП небанковскими поставщиками платежных услуг через банк, являющийся участником мгновенного перевода СЭП.

Соответствующие нормы содержат проект постановления Правления Национального банка Украины «Об утверждении Изменений к Инструкции об исполнении межбанковских платежных операций в Украине в национальной валюте» (далее - проект постановления), который предлагается для общественного обсуждения.

Замечания и предложения к проекту постановления принимаются согласно форме предоставления замечаний и предложений до 4 декабря 2024 включительно.

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